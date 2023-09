Nuovi occhi elettronici Ecco la mappa a Colle

Nuovi occhi elettronici per la sicurezza di Colle. Ecco dove saranno posizionate le 23 nuove telecamere di videosorveglianza per cui il Comune ha beneficiato di un contributo regionale di 25mila euro: saranno collocate a San Lazzaro (sulla strada che collega la statale 68 al quartiere la Badia), nell’area dei parcheggi di Bacìo sotto le mura castellane, al terminal autobus di via Bilenchi, al cimitero dei Castellini e a quello della città bassa in via dei Cipressi, a La Ferriera, allo svincolo Colle nord dell’Autopalio e al parcheggio di San Marziale. Si tratta di telecamere fisse, ma orientate in modo da garantire una sorveglianza a 360 gradi, alcune ‘di contesto’ e altre ‘a lettura targhe’, ma tutte con tecnologia digitale di ultima generazione e visione notturna compresa fra i 30 e i 100 metri in qualsiasi condizione climatica. Ad installazione ultimata, il sistema di videosorveglianza colligiano, già forte di oltre 100 telecamere, sarà in grado di coprire l’intero territorio comunale, in collegamento con le sale operative delle forze dell’ordine e interconnesse con tutti i sistemi di videosorveglianza della nostra provincia.