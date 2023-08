Nuove verifiche dei pompieri a Poggibonsi sulle cause del crollo

Perché c’è stato il cedimento? Cosa l’ha provocato? E’ il cuore degli accertamenti che stanno svolgendo i vigili del fuoco del comando provinciale di Siena intervenuti la notte del crollo e anche sabato. Nulla viene trascurato poiché non ci sarebbe un motivo netto ed evidente dell’accaduto, ad un primo rilievo. Tante le tessere del puzzle che, unitamente alla polizia municipale locale, dovranno mettere insieme. Nel palazzo ora inagibile si parla – facile evincerlo da un cartello affisso – di lavori di manutenzione. Altri residenti della zona temono che possa essersi trattato di un danno da infiltrazioni d’acqua. Ma sono ipotesi. Per tale ragione, dunque, non ci sarà da stupirsi se anche oggi (o comunque nelle prossime ore) i vigili del fuoco torneranno in via della Repubblica. Potrebbero essere chiamati proprio loro dall’autorità giudiziaria, che per il momento non ha aperto fascicoli in attesa probabilmente dei primi riscontri, ad occuparsi di individuare le cause di un crollo che solo per miracolo non conta feriti. C’è tuttavia chi è rimasto senza casa, acquistata magari qualche mese prima del disastro. Se anche non ci fossero eventuali responsabilità penali, viene da pensare che civilmente sarà ’battaglia’.

La.Valde.