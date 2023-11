Nuove telecamere: "Obiettivo sicurezza"

Il Comune di Monteroni d’Arbia rafforza il sistema di videosorveglianza con nuove telecamere per la lettura delle targhe e la sicurezza dei veicoli grazie a un software più aggiornato. L’intervento ha portato all’installazione complessiva di 64 ’occhi elettronici’ su tutto il territorio e di 7 telecamere per la lettura delle targhe dei veicoli in transito nei punti di accesso al paese. L’iniziativa conta su un finanziamento di circa 30mila euro, di cui 10mila euro di risorse proprie del Comune e 20mila euro stanziati dalla Regione Toscana nell’àmbito di un bando che ha visto Monteroni d’Arbia al sesto posto su 156 richiedenti.

"Le nuove telecamere – afferma il sindaco Gabriele Berni – sono state poste sulle principali strade di accesso al nostro territorio e nelle aree verdi pubbliche. L’obiettivo primario è aumentare la sicurezza stradale, monitorando i veicoli in transito per rilevare eventuali irregolarità attraverso la lettura targa, che consentirà di individuare istantaneamente le targhe delle auto in transito, identificare e segnalare alle forze dell’ordine eventuali mezzi rubati, privi di assicurazione o della revisione periodica. A questo si unisce anche un altro obiettivo importante, quale è la sicurezza e il decoro urbano negli spazi pubblici, oltre alla possibilità di tutelare l’ambiente contro l’abbandono indiscriminato dei rifiuti"

"Il nuovo sistema di videosorveglianza - aggiunge Manuele Mencarelli, comandante della Polizia municipale – conta su un software aggiornato e più efficiente che consentirà di supportare l’attività delle forze dell’ordine".