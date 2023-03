Nuove Scotte, la firma sull’accordo Parte la maxi operazione da 298 miloni

Tutte le carte sono in tavola nella maxi operazione da 298 milioni di euro – di cui 130 già con copertura finanziaria – che andrà a ridisegnare lo skyline di Scacciapensieri con il prossimo policlinico Le Scotte, quello post ristrutturazione. Dopo aver adottato il masterplan definitivo dei lavori di ammodernamento e ampliamento del complesso, ieri l’AouS ha riunito tutti gli enti - locali e non - coinvolti nei lavori, per firmare un accordo interistituzionale, una sorta di ‘corresposabilità’ su lavori, modalità e cronoprogramma: hanno firmato, insieme al dg Antonio Barretta, il presidente Eugenio Giani e l’assessore Simone Bezzini per la Regione, il presidente David Bussagli della Provincia, il sindaco Luigi De Mossi, il rettore Roberto Di Pietra per l’Università, il soprintendente Gabriele Nannetti e il comandante provinciale dei Vigili del fuoco Paolo Bruno De Paola; presenti anche Estar e Asl Sud Est. "La Regione c’è e ci sarà a supporto dell’Aou Senese – dichiara il presidente Giani -. Come è stato fatto a Careggi, come si sta facendo a Cisanello a Pisa, domani toccherà alle Scotte adeguare la struttura. Il policlinico è riferimento eccellente dell’area vasta, è quindi fondamentale puntare su innovazione, ammodernamento e tecnologie. Ci sono già più di...