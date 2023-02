Nuove piante prima dei lavori "Poi Adf allaccerà 36 famiglie"

"I progetti per il rifacimento di via Massetana sono pronti, dobbiamo attendere l’intervento di Acquedotto del Fiora per la creazione dell’allacciamento di trentasei famiglie". L’assessore ai Lavori pubblici, Andrea Corsi, fa il punto della situazione sul via Massetana, dopo l’installazione di un senso alternato con semaforo. "Il progetto per il rifacimento di via Massetana – aggiunge Corsi – ha avuto un iter abbastanza complesso. L’amministrazione deve infatti intervenire sulle piante presenti che, di fatto, rovinano l’asfaltatura. Dobbiamo dunque partire da una relazione tecnica di un agronomo esterno e prevedere la sostituzione delle piante e quindi effettuare il rifacimento del manto stradale, particolarmente rovinato in quella zona".

La progettualità è stata inserita nel piano triennale dei lavori pubblici e precisamente nel 2023 per un valore di 700mila euro. Per limitare i disagi del cantiere il Comune deve agire in parallelo con l’altro importante progetto che verte sulla zona, quello dell’Acquedotto del Fiora che, proprio in collaborazione e con un contributo economico del Comune e dei residenti, provvederà al rifacimento di alcune tubature della rete idrica per l’allacciamento degli stessi residenti. "Questa riqualificazione – spiega Corsi – riveste un’importanza fondamentale per le numerose famiglie interessate, perché permette un’ottimizzazione della rete e cospicui risparmi, oltre che tutela di un bene preziosissimo come l’acqua, evitando sprechi per via della fatiscenza delle tubature stesse. Stiamo monitorando la situazione – conclude – sia con gli uffici tecnici che con la Polizia Municipale, perché la situazione della strada sta creando disagi reali alla cittadinanza e per questo cercheremo di accelerare ulteriormente l’iter per avviare i lavori".