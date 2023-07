Nuove arnie in dono al ’Centro Anch’io’

Un’opportunità in più per i giovani con disabilità ospiti del Centro Anch’io di Poggibonsi. Nella struttura di via Piave, targata Fondazione Territori Sociali Alta Valdelsa con la direzione di Nicoletta Baracchini, arrivano nuove attrezzature a beneficio del laboratorio per la produzione di miele per ampliare un progetto da cinque anni in essere denominato ’L’ape operaia’. "Un’esperienza – si spiega – di valore dai punti di vista educativo, relazionale, professionale".

Merito pure del Lions club Valdelsa, che ha offerto ieri delle nuove arnie e attrezzature propedeutiche a quella che sarà (un’idea al momento allo studio) la commercializzazione del miele. Adesso il prodotto è a uso e consumo interni al Centro. "Come Lions abbiamo voluto sostenere questo tipo di percorso, contribuendo al rinnovo della dotazione": è quanto afferma la presidente del club, Marta Biotti, che ha seguito il service e ha passato le consegne il 30 giugno al vertice a Fabio Cantini. Deciso a sua volta, per il proprio mandato, a tracciare una linea di continuità all’insegna di raccolte di fondi a favore di enti che compongono il tessuto locale. "È importante per i ragazzi del Centro Anch’io vedere i frutti del loro lavoro", osserva Enrica Borgianni, assessore alle Politiche sociali del Comune di Poggibonsi, nel ringraziare l’apporto dei Lions. Alessandro Donati, sindaco di Colle e presidente della Fondazione, ha rimarcato l’attenzione nei riguardi delle persone con disabilità: per la Residenza Il Mulino di Poggibonsi, i Lions hanno finanziato il Cineforum, inaugurato a marzo; per i minori del Doposkuola FtsA hanno organizzato concerti a Colle e a Poggibonsi per dare vita a lezioni di musica gratuite con Music Tribe.

Paolo Bartalini