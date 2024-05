Nuove acquisizioni in Pinacoteca. Scultura lignea del ’300 già esposta

La Pinacoteca di Siena ha presentato una nuova acquisizione. Una scultura in legno policromo del tardo Trecento di Mariano d’Agnolo Romanelli, una testa frammentaria che un tempo era parte della figura di una Vergine Annunciata. L’opera era ricomparsa alla Mostra dell’antiquariato di Assisi, nella primavera dell’anno scorso, dove è stata riconosciuta da Gabriele Fattorini, professore associato di Storia dell’arte moderna all’Università di Firenze, e Alessandro Delpriori, ricercatore di Storia dell’arte moderna all’Università di Camerino.

L’opera, presentata ieri dal direttore della Pinacoteca, Axel Hémery, insieme allo stesso Fattorini, si trova adesso esposta nella sala del Trecento. "È la seconda acquisizione della Pinacoteca da quando è autonoma – ha sottolineato Hémery – e altre non sono state ancora presentate o sono tuttora in corso di perfezionamento. La nostra politica è incentrata soprattutto sulla pittura, ma cerchiamo di orientare le nostre ricerche anche nell’àmbito della scultura senese, che non è adeguatamente rappresentata".

La Pinacoteca conserva già capolavori di Domenico di Niccolò dei Cori, Francesco di Valdambrino e Jacopo della Quercia, ma non possedeva ancora alcuna opera della fine del Trecento e di questo maestro senese in particolare. "Potrebbe sembrare discutibile comprare solo una testa – ha spiegato ancora Hémery – ma oggi è difficile ritrovare sculture intere, e a un prezzo sostenibile per un’istituzione come la nostra. Per cui, quando ci è stata segnalata l’opera, la sua qualità ci ha subito convinti a portarla a Siena".

Sulla sua attribuzione, gli esperti non hanno dubbi. "Romanelli è un artista significativo per Siena – ha aggiunto Fattorini – e per questo era importante acquisire l’opera. È lui, per esempio, ad aver realizzato la maggior parte delle sculture in marmo della Cappella che si affaccia in Piazza del Campo".

Si tratta delle cinque sculture che rappresentano i santi Pietro, Giovanni Evangelista, Tommaso, Giacomo Maggiore e Giacomo Minore. "A giudicare dallo stile e dalle dimensioni – ha riportato Fattorini – è possibile che la testa sia da mettere in relazione con un gruppo di Annunciazione di cui, finora, si conosceva soltanto l’Arcangelo Gabriele del Musée Jacquemart-André di Parigi".