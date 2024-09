Nuova vita per Palazzo delle Papesse. Conto alla rovescia per la riapertura

E’ partito il conto alla rovescia: riaprirà al pubblico dal 13 settembre lo splendido Palazzo delle Papesse, con la mostra ’Julio Le Parc. La scoperta della percezione. Opere dal 1958 al presente’, il primo grande evento che lo storico spazio espositivo ospiterà. Oltre alla visita al Palazzo rinascimentale - acquisito da Opera Laboratori nel giugno scorso da Banca d’Italia –, con il suo cortile e la sua terrazza, che si concluderà con la spettacolare vista panoramica di Siena dall’altana, sarà possibile ammirare le opere in mostra del maestro contemporaneo, realizzate tra il 1958 e il 2024 e che sono il frutto della continua ricerca di Julio Le Parc sul movimento, il colore, la luce e illustrano in modo emblematico il suo particolare approccio alla creazione e al mondo dell’arte. Un approccio ludico quello dell’artista franco-argentino, che non è mai banale e che mette al centro il visitatore riservandogli un posto d’onore e permettendogli la piena compartecipazione all’opera. Il noto artista gioca su geometrie e combinazioni di colore che entrano in perfetto dialogo con i magnifici affreschi e le architetture del palazzo senese, che regalerà ai visitatori un’avventura visiva sorprendente ed emozionante.