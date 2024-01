Nuova vita a Strove. Pavimentazione finita

Nuova vita a Strove per la pavimentazione del piccolo e suggestivo borgo nel comune di Monteriggioni. Il sindaco Andrea Frosini e i componenti della giunta comunale di Monteriggioni sono intervenuti all’evento del taglio del nastro: i lavori da poco portati a compimento, permettono al centro di Strove di contare sulla pavimentazione in sostituzione dell’asfalto, come da progetto a suo tempo presentato e approvato a beneficio della superficie interessata. Con i suoi circa 200 residenti, le abitazioni all’interno del cuore antico del paese e poi la locanda, gestita da giovani addetti ai lavori e meta di tante persone per le loro occasioni di convivialità, Strove è frazione nella quale si uniscono più aspetti di studio: una storia millenaria - al decimo secolo risale la locale chiesa di San Martino di Tours - e la cultura antica di un borgo che nella sua configurazione rimanda a forme medievali. Sulla strada che collega la zona monumentale di Abbadia Isola con il territorio comunale colligiano, il centro storico di Strove ha vissuto dunque in questo periodo una sua fondamentale valorizzazione grazie a un intervento, atteso dalla comunità, che ha riguardato oltre alla pavimentazione anche i sottoservizi. La prossima operazione per Strove, come si spiega proprio da parte dell’amministrazione comunale di Monteriggioni, interesserà la pavimentazione della piazza principale del paese, intitolata ai Martiri di Montemaggio. Un altro atto, voluto dall’ente locale, nel quadro di una piena riqualificazione del borgo, nell’ottica di una maggiore fruibilità a beneficio degli abitanti stessi e di quanti, zaino in spalla, si mettono in cammino verso i luoghi legati alla originaria memoria della Via Francigena in Valdelsa e in Terra di Siena.