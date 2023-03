Nuova viabilità "Caro sindaco ora ascoltaci"

Una lettera aperta indirizzata all’amministrazione comunale di Sovicille per chiedere ascolto su alcuni temi riguardanti la frazione di San Rocco a Pilli. È quella inviata alla nostra redazione da un gruppo di cittadini che domandano di voltare pagina su alcuni aspetti, soprattutto riguardanti la viabilità e chiedono un confronto con il sindaco "Caro sindaco – scrivono – siamo delusi dal suo comportamento.

Quale? Il non rispondere alle esigenze dei suoi concittadini che, in più di una

occasione, le hanno fatto presente le criticità che ci sono nella frazione di San Rocco a

Pilli e precisamente nella viabilità di alcune strade come via del Poggio, via Perugini, Strada del Padule ecc. Come avrà notato, se ha avuto tempo, la viabilità di questa frazione versa in condizioni vergognose: macchine ‘dentro’ i negozi, velocità eccessiva, soste selvagge e via

dicendo. Ma davvero San Rocco a differenza di tutto il Comune non può avere una strada in cui si può camminare tranquilli senza la paura di essere investiti? Le sembra giusto? Incuria per la manutenzione del manto stradale con buche profonde che vengono sistemate solo per eventi sportivi, erba alta ovunque, segnaletica assente in alcune zone. Ci sembra sufficiente – concludono – per meritare un attenta analisi e provvedimenti da parte sua. Se nel frattempo avrà tempo di ascoltarci, La ringraziamo anticipatamente".