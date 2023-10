Nuova ’Veglia per la Pace’. La marcia dei cittadini in nome di Giorgio La Pira

Mentre soffiano impetuosi i venti di una nuova guerra in Medioriente, la comunità della Valdelsa risponde con una Veglia per la Pace nel nome di Giorgio La Pira e del suo messaggio profetico, universale orientato alla convivenza priva di conflitti tra i popoli. Ed ecco dunque che l’invito di oltre mezzo secolo fa, da parte del "Sindaco Santo" – Costruire ponti, abbattere muri – diviene il motivo conduttore dell’iniziativa in programma venerdì prossimo alle 21,15 nella Basilica di San Lucchese a Poggibonsi, grazie all’organizzazione della Us Virtus. Creata in origine come una marcia dalla notevole partecipazione, anche cinque-seicento persone, la serata di riflessione all’insegna del dialogo che si fa preghiera assume ora i connotati della Veglia per la Pace e vedrà l’intervento il 13 ottobre a San Lucchese di Monsignor Paolo Tarchi, già assistente spirituale dell’Opera Giorgio La Pira e già direttore dell’Ufficio nazionale della Cei per i Problemi Sociali e il Lavoro. Monsignor Tarchi presiederà l’assemblea e offrirà nella circostanza degli importanti spunti per la meditazione, dopo l’ascolro di una introduzione musicale con le note di organo e flauto. "Il dramma di questi giorni nel Medioriente – affermano i promotori – interpella le nostre coscienze e nessuno può rimanere nell’iindifferenza di fronte a simili eventi. In passato avevamo scelto il 4 ottobre, giorno dedicato a Francesco d’Assisi, il Santo della Pace, in qualità di data di riferimento per la marcia e per la preghiera nella Basilica patronale. Non cambiano comunque i significati e i contenuti, che anzi appaiono adesso, alla luce di quanto sta avvenendo in un’area particolarmente ‘calda’ del pianeta, ancora più attuali. Per questo auspichiamo un’ampia affluenza". Non sono mancate le adesioni all’appello degli organizzatori della Us Virtus, a cominciare dalle amministrazioni comunali della Valdelsa. Sono attesi il sindaco di Poggibonsi, David Bussagli, l’assessore Grazia Pingaro del Comune di Colle di Val d’Elsa e l’assessore Daniela Morbis del Comune di San Gimignano. Quindi le parrocchie di Poggibonsi, le Acli, le organizzazioni sindacali Cgil e Cisl, le associazioni datoriali di categoria – Confesercenti, Confcommercio, Cna, Confartigianato – la Misericordia, la Caritas, Valdelsadonna, l’associazione culturale Aldo Moro che opera in provincia di Siena.

Paolo Bartalini