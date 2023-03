Nuova sezione all’asilo Monumento per tagliare le attese

Il Comune valuta la creazione di una nuova sezione per l’Asilo Monumento in vista dell’anno scolastico 20232024. "Alla luce delle richieste di ammissione di ‘zona’ – scrive l’assessore Paolo Benini alle famiglie – si precisa che è intenzione di questa amministrazione valutare la fattibilità da un punto di vista economico della creazione di una nuova sezione, che consenta di accogliere tutte le domande in lista d’attesa". Il Comune richiede dunque alle famiglie dei ’non interessati’ di presentare appostia rinuncia entro tre giorni dal ricevimento della lettera inviata dall’assessore.