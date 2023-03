Nuova sede Pro Loco Il debutto il 25 marzo

Sarà inaugurato il 25 marzo alle 10.15, il nuovo Ufficio turistico Pro Loco di Colle alta presso il circolo ‘Il Torrione’, all’interno del parcheggio Porta Vecchia, dove sarà trasferito dall’attuale sede di Palazzo dei Priori di via Del Castello. Nell’occasione sarà offerta alla cittadinanza una visita guidata al Museo all’aperto Umoca, a San Francesco ed al Museo San Pietro, con gli approfondimenti su Cennino Cennini e sul Tesoro di Galognano. Per partecipare alla visita è necessaria l’iscrizione on line sul sito internet eventbrite.com. Al termine, la Pro Loco offrirà un brindisi a tutti i presenti.