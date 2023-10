Nuova risonanza magnetica. Ospedale di Campostaggia entra l’alta tecnologia

L’Intelligenza Artificiale per garantire prestazioni sempre più efficaci e all’avanguardia. E’ già in funzione a Campostaggia la nuova risonanza magnetica, acquistata grazie a finanziamenti del Pnrr destinati dalla Regione. Ieri, nel momento inaugurale all’auditorium ospedaliero, la presentazione dell’apparecchiatura di ultima generazione: consentirà di eseguire anche esami che finora non potevano essere effettuati. "Per esempio la rmn multiparametrica della prostata o l’entero rmn - ha spiegato il dottor Enrico Saloni, direttore della Radiologia di Campostaggia e del Dipartimento di Diagnostica per immagini della Asl Toscana Sudest - e in più si potrà studiare il cuore in pazienti portatori di pacemaker, in collaborazione con la Cardiologia". Avviene nel quadro di un generale ammodernamento della dotazione - è previsto per primavera 2024 il via all’operatività della nuova Tac - guardando anche alle esigenze dei pazienti in materia di sicurezza: "Un notevole miglioramento - ha aggiunto Saloni - del sistema di ventilazione del locale della diagnostica e un nuovo impianto di illuminazione a led. Durante le fasi di installazione, per circa due mesi abbiamo utilizzato una risonanza magnetica su mezzo mobile e potenziato il servizio sull’altra più piccola che abbiamo a Siena: il servizio non ha conosciuto stop e nessun problema è stato rilevato nelle prestazioni". Presenti l’assessore regionale al Diritto alla salute Simone Bezzini e il sindaco di Poggibonsi, David Bussagli. Per la Asl Toscana sudest, il direttore generale Antonio D’Urso, il direttore amministrativo Antonella Valeri e la direttrice di presidio, Lucia Grazia Campanile. "Le risorse del Pnrr - ha dichiarato Bezzini - sono un’opportunità per qualificare le strutture. La sanità pubblica ha bisogno di stare al passo: un macchinario dalle tecnologie più avanzate, aumenta la qualità dei servizi". "Come Asl Sudest siamo impegnati al costante rinnovo della strumentazione e per questo abbiamo cercato di presentare i progetti giusti per intercettare le risorse Pnrr", ha detto il dg D’Urso,. "Un bel risultato - ha concluso Bussagli - frutto di un’attenzione alla sanità pubblica su cui la Regione continua a investire e che in questo caso si lega alla capacità di destinare i fondi del Pnrr a migliorare le prestazioni sanitarie".