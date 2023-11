Nuova rete elettrica. Steccaia ‘potenziata’

Ancora innovazioni dell’Enel per proteggere e mantenere il servizio da guasti dovuti per calamità naturali per le industrie artigianali. Questa volta le tecnologia avanzata di ‘E-Distribuzione’ del gruppo Enel continua sul piano investimenti e con i fondi del Pnrr, i tecnici domani e giovedì saranno impegnati alla cabina nella zona artigianale della ‘Steccaia’ nel comune delle torri per installare nuove apparecchiature di avanzata tecnologia dai progetti ‘Resilienza’ ed "E-Grids" in collaborazione con l’Amministrazione comunale. Nel dettaglio, come riporta la nota di E-Distribuzione, lunedì e giovedì saranno messe in opera "apparecchiature motorizzate di ultima generazione che consentiranno di automatizzare il funzionamento della rete con benefici sia in situazioni ordinarie, grazie ad una migliore qualità del servizio, sia in caso di disservizi, perché con manovre in telecomando sarà possibile isolare il tratto di rete interessato e ripristinare il servizio con bypass temporanei da linee di riserva, cosiddette controalimentanti". Precisano inoltre "le operazioni devono svolgersi in orario giornaliero per motivi di sicurezza e richiedono interruzioni temporanee del servizio programmato in due momenti, con giorni e orari divisi zona per zona con inizio lavori a partire dalle 9 e conclusione nel pomeriggio. Grazie a bypass da linee di riserva le aree dei "fuori servizio" saranno circoscritti a gruppi ristretti di utenze tra le vie del Sasso, Fornace, Bracci, del Pescaiolo, dei Platani, Casetta B. Elmi, dei Tigli, Badia, del Pino, Fonte Campaino. I clienti sono informati attraverso affissioni nella zona interessata. L’Azienda raccomanda di non utilizzare gli ascensori per la durata dei lavori.

Romano Francardelli