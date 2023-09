Nuova procedura per le ambulanze

Nuovo punto di incontro tra il Pronto Soccorso delle Scotte e le associazioni del trasporto sanitario, ANPAS e Siena Soccorso: è stata concordata una procedura per definire gli accessi dei soccorritori in Pronto Soccorso per recuperare gli ausili utilizzati durante il soccorso del paziente da parte del personale 118 e volontariato.

"Le fasi di soccorso – spiega il direttore sanitario Francesca De Marco - possono essere concitate e molto veloci e, per agevolare un rapido recupero degli ausili, i professionisti dell’ospedale collaborano con i volontari per restituire in breve tempo i dispositivi o sostituirli con analoghi".

Il Pronto Soccorso è, per sua natura, una delle aree a maggiore complessità all’interno dell’ospedale e il triage definisce l’ordine di accesso al trattamento. La procedura prevede che il paziente, al suo arrivo, sia preso in carico dall’infermiere triagista. Il personale dell’equipaggio - soccorritore recupera il materiale utilizzato per il soccorso e provvede alla sanificazione insieme all’operatore socio-sanitario di Triage nel locale predisposto. Se ciò non è possibile l’oss assegnato al Triage rifornisce l’equipaggio con equivalente materiale presente in Pronto Soccorso. Nel caso in cui non sia possibile procedere al recupero o alla sostituzione immediata, l’oss di Triage, in presenza del soccorritore, provvede a compilare un modulo ed a consegnarne copia all’associazione. Il materiale verrà riconsegnato al momento di un nuovo accesso in Pronto Soccorso.