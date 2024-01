Arriva una nuova postazione con defibrillatore a Colle. Colle diventa, così, sempre di più cardioprotetta. Il 31 gennaio alle 9 avverrà l’inaugurazione di una nuova teca DAE (postazione con defibrillatore) a Colle Val d’Elsa, in via San Marziale 12, acquistata e donata alla cittadinanza da dieci aziende del territorio in collaborazione con Siena Cuore ODV. All’appuntamento, oltre alle aziende, saranno presenti le Autorità locali e provinciali. Si tratta di un progetto nell’ottica di incrementare la sensibilizzazione della cittadinanza sul tema della prevenzione e sulla cultura del soccorso. Mirando anche ad aumentare il livello di protezione dei cittadini da morti improvvise, garantendo i primi soccorsi, fondamentali.