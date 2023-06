Nuova poetessa in città Debutta Bianca Caligiuri

POGGIBONSI

Bianca Caligiuri, che frequenta la media Francesco Costantino Marmocchi di Poggibonsi, si è classificata al secondo posto nazionale alla diciottesima edizione del concorso scolastico indetto dal Serra Club International. Ha partecipato alla manifestazione con una poesia dal titolo ’Abbracci’, segnalandosi per la sensibilità all’argomento del bando (’Il perdono’) e per la qualità del testo presentato. L’alunna della 2A della Marmocchi, ha partecipato alla cerimonia conclusiva di Matera in collegamento online. Alla premiazione erano presenti la dirigente dell’Istituto comprensivo 1 Annarita Magini; Katja Tavarone, insegnante di religione; Franco Bartalini, nonno di Bianca; Alberto Papi, Giovanni Di Maggio ed Enzo Martinelli in quanto rappresentanti del Serra Club della sede di Siena. Ecco un passaggio della poesia di Bianca: "Gli sguardi feriti lasciano spazio ai sorrisi,le mani incerte si incrociano fiere,i corpi all’unisono si muovono consapevoli,per intraprendere un nuovo e comune cammino".