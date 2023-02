Nuova pista ciclabile Via ai lavori e scatta la rivoluzione del traffico

In arrivo nei prossimi giorni una piccola rivoluzione della viabilità per consentire il proseguo dei lavori per la realizzazione della pista ciclabile e zona 30 in via Sangallo. Da lunedì fino al termine dei lavori sarà chiuso a traffico dalle 7 alle 18 il tratto di via Sangallo compreso tra l’intersezione con via Gracco del Secco e la rotatoria di via Senese, con obbligo di svolta a sinistra in via Gracco del Secco. Inoltre sarà invertito il senso di circolazione in Via Gracco del Secco e sarà in vigore il senso unico alternato, in un tratto tra via Sangallo e la rotatoria con Via Senese. Infine, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata in una parte del parcheggio pubblico. Avanti tutta, dunque, con la realizzazione della pista ciclabile e della zona 30 in via Sangallo. Un restyling a tutto tondo, quello del popoloso rione all’immediata periferia della città, e che costerà qualcosa come un milione e 400 mila euro. Lavori nell’ambito del progetto ‘Più città + città’.