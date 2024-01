Nuova piattaforma hi tech. Appalto vinto da Concilium

Inaugurata ieri durante la seduta del Consiglio comunale, la nuova piattaforma di gestione dei lavori nella sala del Capitano del Popolo. L’amministrazione comunale, dopo specifica gara, si è affidata all’azienda ’Concilium’: è stata istallata la piattaforma software integrata ’Web based Concilum’, che accompagna le amministrazioni pubbliche nella semplificazione in tutte le fasi dei processi assembleari. In particolare il nuovo sistema, fermo restando la votazione elettronica, ha la disponibilità di effettuare la digitalizzazione delle sedute, nuove telecamere per lo streaming e miglioramento audio, la trascrizione automatica che permetterà ai Consiglieri di avere a disposizione le sedute entro breve tempo, una piattaforma web compatibile con Ios e Android e un’unica regia e monitoraggio.