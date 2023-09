Nuova pedana in via dei Rossi. Si scatena la bufera sui social. Pacciani: "Sono indignato"

Sta infiammando il dibattito sui social la pedana in legno montata qualche giorno fa da un locale in via dei Rossi ai Ferri di San Francesco. La struttura, con affaccio sulla fontana di Barbicone, non è piaciuta a più di qualcuno. Ma chi proprio non l’ha ’digerita’ è l’ex candidato sindaco Fabio Pacciani, che tuona: "Da brucaiolo e da senese sono indignato: i Ferri di San Francesco sono il ritrovo dei contradaioli del Bruco nei giorni di Palio, lo sbocco degli Orbachi, dove abbiamo la nostra stalla. Qui aspettiamo l’uscita del cavallo per andare in Piazza per le prove ed è qui che i contradaioli stazionano dopo il Palio, assistono al rientro del cavallo, del fantino e dei propri dirigenti e iniziano a confrontarsi sull’accaduto. È un luogo intimo, anche se pubblico, funzionale al popolo del Bruco – rimarca Pacciani –. Al di sotto di esso si trova la nostra fontanina battesimale e non mi piace l’idea che questa installazione possa costituire il benché minimo intralcio durante un momento intimo e solenne per la Contrada". Da consigliere comunale, l’esponente civico evidenzia: "So già che la risposta del Comune sarà: “È temporanea, il permesso sarà valido fino al 31 dicembre, non è impattante, il proprietario del locale ha detto che chiuderà quando passa il cavallo per il Palio, per il battesimo. etc“. Ma ancora una volta sono i cittadini a rimetterci".

Intanto ieri mattina i vigili urbani hanno effettuato alcune misurazioni alla pedana: "La struttura non poggia sulla balaustra ed è autonoma – spiega il comandante Marco Manganelli –. A breve sarà modificata perché qualche piccolo particolare non risulta in linea".

Cristina Belvedere