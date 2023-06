Nuova illuminazione in via Camollia Cantiere di notte

Un cantiere notturno in via Camollia sarà allestito dalle 1 di lunedì 19 giugno fino alle 7. L’intento è quello di evitare al massimo i disagi per viabilità e traffico a residenti, cittadini ed esercizi commerciali della zona. Il Comune annuncia lavori di sostituzione dei corpi illuminanti della pubblica illuminazione nel tratto della via compreso fra l’incrocio con piazza Chigi Saracini e l’intersezione con via dei Gazzani e via Campansi. La via non sarà comunque chiusa al traffico ed è possibile che il cantiere provochi alcuni rumori, che comunque la ditta esecutrice cercherà di limitare al massimo.