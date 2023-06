Nuova giunta ancora in stallo Dialogo serrato con Monaci Sul tavolo due assessorati

di Orlando Pacchiani

A Pisa e Massa ieri sono state varate le due nuove giunte comunali, dai sindaci Michele Conti e Francesco Persiani confermati al ballottaggio del 29 maggio (per inciso a Massa con l’inedita composizione Lega-Forza Italia-Azione-Italia Viva). A Siena ancora la situazione è definita di stallo e si andrà quasi certamente all’inizio della prossima settimana. Diverse le caselle da sistemare e molte le voci che si accavallano, tra incontri e telefonate che vedono impegnata Nicoletta Fabio nell’arco della giornata. Tra i colloqui più rilevanti, quello con Alfredo Monaci, leader di quella Siena Ideale che di fatto rappresenta una gamba della coalizione, considerati i consiglieri che esprime. Due dovrebbero essere gli assessorati in quota Siena Ideale: si fanno i nomi di Silvia Armini, e Gianluca Ranieri, una neo consigliera e un esterno, cosa che consentirebbe all’associazione di mantenere la stessa forza in consiglio. Ranieri, già consigliere comunale, tra l’altro aveva accompagnato, insieme a Michele Capitani e Andrea Corsi, il nuovo sindaco nel giorno dell’insediamento a Palazzo.

Sempre su questo versante, si parla dell’ipotesi Alessandro Piccini, tra l’altro ex presidente del consiglio comunale, come componente dello staff del sindaco, che dovrebbe essere guidato da Alessandro Manganelli, storico esponente di Fratelli d’Italia e a lungo consigliere comunale.

Proprio il partito di maggioranza è alle prese con un quadro ancora in divenire. La quadra sembrava essere stata trovata con Michele Capitani, Enrico Tucci e Barbara Magi in giunta e Riccardo Pagni alla presidenza del consiglio comunale. Ma l’avvocato propende per un incarico nella squadra di governo e quindi lo scenario si complica.

Come risolverlo? Tra le ipotesi in campo anche quella di provare a sparigliare il gioco pensando a un’altra figura di esperienza per un ruolo di garanzia, ma comunque di indubbia rilevanza istituzionale, come quello della guida dell’assemblea.

Proprio sul fronte del consiglio comunale, da ieri è ufficiale un nuovo ingresso: come annunciato ampiamente prima del voto, l’ex candidato sindaco Emanuele Montomoli non sarà della partita. Ha rinunciato al seggio che passa quindi al primo dei non eletti, Gianluca Marzucchi. Il suo gruppo si chiamerà Emanuele Montomoli sindaco forse con l’aggiunta di Polis, dal nome dell’associazione che ambisce a recitare un ruolo anche nei prossimi anni.

Prima del consiglio di lunedì 19, si saprà con certezza anche se tutte le componenti dell’ex Polo civico, come appare probabile, formeranno ognuna un gruppo a sé.