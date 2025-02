Nuova condotta in piazza del Campo. Allaccio e stop all’acqua

Nell’ambito dei lavori AdF in Piazza del Campo è previsto oggi l’allaccio del nuovo tratto di rete idrica ai rami esistenti. Nel tratto che va da vicolo dei Pollaioli fino a San Martino sono stati posati 70 metri di tubi in ghisa sferoidale e rifatti tutti gli allacci. Ora è necessario concludere il collegamento idraulico con il ramo esistente tra via Porrione e San Martino e con quello che prosegue verso Palazzo Pubblico. Per l’ allaccio è necessaria la sospensione dell’acqua dalle 8 alle 14 per le utenze in Piazza del Campo, via San Martino, Porrione, Rialto, Luparello, vicolo delle Scotte, via di Salicotto, via San Girolamo, Paglieresi e zone limitrofe.