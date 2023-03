Nuova area cani nel quartiere di San Miniato

Inaugurata dall’assessore alle aree verdi Silvia Buzzichelli la nuova area di sgambamento per cani nel quartiere di San Miniato a Siena. La nuova area è tra via Nenni e via Di Vittorio e si sviluppa per circa mille metri quadrati. L’area che sostituisce quella preesistente in via Veterani dello Sport, è dotata di due lampioni e risulta particolarmente ombreggiata. Il Comune sta provvedendo alla posa di due panchine e un cestino al suo esterno. L’area è provvista di una rete elettrosaldata e cancello in ferro costruito da un fabbro.