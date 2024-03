Nuova area camper: "Posizione strategica"

Gaiole in Chianti ha finalmente un’area camper. E’ stata inaugurata nel fine settimana in via De Gasperi ed è stata intitolata a un camperista speciale: Luca Andrea Mugnaini, per tutti ‘Tagliolo’, il dipendente comunale e cittadino gaiolese prematuramente scomparso nel 2021. "Quando abbiamo terminato i lavori per realizzare quest’area attrezzata ci è venuto naturale dedicarla a lui – spiega il sindaco Michele Pescini – è un tributo alla memoria del nostro Luca. L’area camper è un investimento strategico per rispondere alla crescente domanda di ricettività en plein air.

Con l’inaugurazione di questo spazio, vogliamo inviare un messaggio chiaro: Gaiole in Chianti è camper friendly e accoglie a braccia aperte ogni tipo di viaggiatore garantendo servizi di qualità". E ancora: "L’area – aggiunge Pescini- si trova in una posizione strategica, a pochi passi dal centro storico, e i camperisti, pertanto, potranno raggiungere comodamente a piedi la piazza centrale dove si trovano le attività commerciali, ristoranti e bar e dove si concentrano la maggior parte degli eventi culturali, ma anche arrivare comodamente al centro informazioni turistiche e al Polo Museale Chianti Origo che inaugureremo nei prossimi giorni, negli spazi delle ex Cantine Ricasoli". L’area camper è stata realizzata ex-novo grazie ad un contributo di 40mila euro della Regione a cui si aggiungono circa 100 mila euro del Comune di Gaiole in Chianti". Come dire, insomma, che il popolo dei camperisti, tra l’altro sempre più numeroso, ha un motivo in più per fare tappa nel territorio di Gaiole in Chianti.