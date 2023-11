Nozze tra storia e musica irlandese. Sul palco Balestracci e i Willos

Quando la storia incontra la musica e viceversa. Ovvero, la "strana coppia": lo storico Duccio Balestracci e la formazione di musica irlandese dei Willos, insieme in un appuntamento letterale e musicale al Museo Archeologico di Monteriggioni, il MaM. In programma sabato 18 novembre alle 17,30 nella Sala Ildebrando. Entrambi sono amici di Monteriggioni, coinvolti spesso nelle attività ed eventi culturali. Per l’occasione interagiranno per raccontare in parole e ballate che si alterneranno e si sovrapporranno, l’ultimo libro di Balestracci ’Attraversando l’anno. Natura, stagioni, riti’ (Il Mulino). "Dunque una serata di straordinaria pregnanza e d’intrattenimento – spiegano organizzatori e interpreti – in cui si proporranno contenuti complessi in un linguaggio semplice, comprensibile, sottolineato e inscindibilmente connotato dalla musica. Perché non è scritto in alcun libro che la cultura, per essere Cultura, debba annoiare, bensì divertire lasciando segni, tracce, spunti riflessivi".

Sarà, quindi, un appuntamento carico di emozioni, spettacolare e al tempo stesso introspettivo, dove ognuno potrà ritrovare tracce di conoscenze e nozioni, sedimentate nella propria tradizione personale o famigliare, sulla natura, il ciclo astrale e quello delle stagioni, storia, religione, ritualità sino al folklore. Nel libro lo scrittore senese guida il lettore in un viaggio nel tempo che si rinnova e si ripete, alla scoperta del calendario del cielo e della terra per arrivare al cuore del rapporto con una natura che si avvicina e si allontana, che fa tremare e amare. "La natura e il cosmo – spiega Duccio Balestracci – non sono solo quel che cantano i poeti: sono entità con le quali occorre stipulare un contratto per averle dalla nostra parte, perché, che ci piaccia o no, l’uomo non è il loro signore, come invece amiamo pensare. Così, da sempre, l’uomo ’nudo’ (come lo definisce Lévi-Strauss) trasforma il suo calendario dei giorni e dei mesi in uno scadenzario dell’inquietudine, e ritualmente, anno dopo anno, generazione dopo generazione, compie quei gesti, recita quelle preghiere, invoca quelle presenze che lo aiuteranno a superare la paura".

L’evento è a cura del Comune di Monteriggioni, società Monteriggioni AD 1213 e associazione Amici del Castello di Monteriggioni. L’ingresso è gratuito su prenotazione. Informazioni e prenotazioni allo 0577 304834 o [email protected].

Fabrizio Calabrese