Nozze tra sport e tradizione . Torna a Montepulciano la Ciclostorica Poggi e Buche

Gli appassionati di bici e ciclismo d’epoca possono iniziare a prepararsi per l’edizione 2025 della Poggi e Buche, la Ciclostorica di Montepulciano in programma domenica 6 aprile. Sono infatti aperte le iscrizioni all’evento organizzato dall’Asd Cerro Bike, con il patrocinio del Comune di Montepulciano, che porterà i partecipanti a vivere una sfida con sé stessi e a scoprire il territorio tra Valdichiana Senese e Val d’Orcia.

I quattro itinerari panoramici ad anello, da percorrere rigorosamente in abbigliamento vintage, da Montepulciano attraversano i territori di Pienza, Monticchiello, Torrita di Siena, San Quirico d’Orcia, Sarteano, Castiglione d’Orcia in un’alternanza tra asfalto e strade bianche.

Decisamente caratteristici sono anche i nomi dati dagli organizzatori ai quattro percorsi: sono il Giro del Pagliaio, una passeggiata accessibile a tutti, lunga 42 km per 420 metri di dislivello, che conduce a Pienza, con ristoro finale presso Palazzo Massaini; il Giro dell’Orto, che richiede un minimo allenamento fisico per percorrere 66 km, di cui 29 su strade bianche, con dislivello di 1000 m e conduce a Monticchiello e Pienza e Bagno Vignoni; il Giro dell’Aia, percorso medio per chi è ben allenato e vuole mettersi alla prova con 98 km, di cui 45 su strade bianche, e un dislivello di 1550 m che portano alle località La Foce, La Rimbecca, Gallina, Bagno Vignoni e Pienza e Torrita di Siena; il Poggi e Buche, il percorso più lungo e impegnativo con i suoi 123 km, di cui la metà su strade bianche, e un dislivello di 2150 m.

L’evento si svolgerà il 6 aprile, ma sabato 5 debutterà la Passeggiata per il centro storico di Montepulciano, con visita e degustazione presso alcune cantine. L’evento è gratuito e riservato agli iscritti; è richiesta la prenotazione (Emanuele 338 8613497 o Leonardo 331 5784973).