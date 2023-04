Nozze tra sport e ambiente Torna ’Salviamo il mondo’ Domenica in azione 250 volontari

Presentata allo stadio ’Gino Manni’ di Colle la manifestazione ’Salviamo il mondo’ giunta alla quarta edizione. Sono attese più di 250 persone, tutte con l’obiettivo di ripulire la Valdelsa. L’evento gode del patrocinio dei Comuni di Colle e Poggibonsi. Oltre al presidente della Colligiana Massimo Rugi, erano presenti il sindaco di Colle Alessandro Donati, il vicesindaco Stefano Nardi, l’assessore allo sport Serena Cortecci, il presidente della Sezione Alta Valdelsa del Panathlon Club Nicola Pezone, Mario Provvedi e Tommaso Vannini per la Pro Loco di Colle.

È stata quindi illustrata la manifestazione di domenica, che prevede una corsa non competitiva sulla pista ciclopedonale con partenza da Colle e arrivo agli impianti della Virtus a Poggibonsi. "Siamo orgogliosi di essere arrivati alla quarta edizione. È l’esempio che sport e ambiente vanno a braccetto – afferma Rugi –. Vorrei ricordare che i 4 colori utilizzati per le magliette si riferiscono ai 4 elementi della natura. Quest’anno è stato utilizzato il rosso che rappresenta il fuoco. Questa giornata vuole sensibilizzare su tematiche ambientali. Ci tengo particolarmente a questa occasione, perché la mia è una coscienza verde. Vorremo riuscire a far passare certi messaggi, per far questo dobbiamo essere come dei martelli e continuare a martellare, appunto, sulla tutela e il rispetto dell’ambiente. In questi anni si sono aggregati molti altri soggetti che ringrazio per il supporto e collaborazione". L’ulteriore proposta che gravita intorno a questa occasione è un concorso: "Abbiamo organizzato un concorso di elaborati, i migliori tre riceveranno in premio delle borse di studio".

"Da 4 anni ci siamo impegnati per dare una mano a questo progetto tramite il patrocinio e il lavoro degli uffici – afferma il sindaco Donati –. È un progetto apprezzato per la qualità, ma anche per gli obiettivi che si pone. Sport e ambiente sono due facce della stessa medaglia. Una vita in movimento in un ambiente senza inquinamento è lo specchio di un territorio maturo".

La quota di iscrizione è di 10 euro (gratis per gli under 14 anni) e a tutti verranno consegnati gadget; è previsto un servizio di navetta gratuito. Prima della partita tra Colligiana e Lastrigiana vi sarà la consegna di tre borse di studio agli autori dei migliori elaborati.

Lodovico Andreucci