Nozze d’oro per Renata e Roberto

Nozze d’oro per Renata Mugelli e Roberto Goracci. I due, nati e cresciuti a Pienza, si sono uniti in matrimonio, nella cattedrale, il 30 aprile 1973. Due le figlie: Chiara e Giada. Un nipote, Tommaso, di undici anni. Un traguardo importante che i due coniugi hanno deciso di celebrare in modo sobrio, con un pranzo al ristorante senza invitati. L’incontro con le figlie - una vive a Verona e non poteva liberarsi dagli impegni di lavoro - e con i più stretti amici avverrà prossimamente. Non sono mancati gli auguri perché sono molto conosciuti. Roberto ha, per molti anni, esercitato la professione di barbiere, la moglie è altrettanto conosciuta. Oggi, nel 50esimo anniversario, Renata e Roberto (lei sposa a 20 anni, lui a 26) hanno festeggiato insieme.