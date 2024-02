Novità al Palio di Casole. Nella prossima edizione sarà presente Pievescola

Al Palio di Casole da quest’anno ci sarà anche la contrada Pievescola. Accettata la richiesta da parte del Comitato Palio della rinascente contrada. Vince la prima edizione del palio casolese nel 1976 con Roberto Falchi detto Falchino. A far rinascere la contrada alcuni giovani, in primis, Giulio Pacella, diventato il presidente della contrada. "Siamo un gruppo di giovani che hanno sempre seguito il palio – afferma Pacella – la manifestazione nel tempo è cresciuta, diventando a tutti gli effetti la festa più importante di Casole. Conosciamo la vita nelle altre contrade ed abbiamo pensato che fosse giusto far rinascere anche Pievescola, dove abitiamo. Così, abbiamo iniziato a convocare delle assemblee invitando le altre contrade e gli abitanti di Pievescola. abbiamo percepito che ci sarebbe stata la volontà di perseguire questa strada e così abbiamo iniziato a strutturarci e dare ruoli specifici, insieme a me, infatti, c’è il capitano, Simone Pagnanelli". Un percorso che è iniziato nel luglio dello scorso anno, mentre alcune settimane fa la prima cena di presentazione, con la presenza di oltre 250 persone, i posti a sedere si sono esauriti in soli tre giorni. Durante la cena è stato presentato anche il colore della contrada, ovvero il blu ed è stato riportato alla luce anche il Palio vinto quasi 50 anni fa. Adesso i prossimi passaggi saranno in vista del prossimo palio casolese. "Dobbiamo capire le valutazioni che verranno fatte sulla pista perché ancora non sappiamo se potremo correre già quest’anno – continua Pacella – In ogni caso alla festa parteciperemo con i giochi in piazza e le altre manifestazioni legate al palio. Abbiamo formato un comitato con tante persone in modo da iniziare a pensare alla gestione perché per noi è tutto nuovo. Noi abbiamo sempre ribadito che non vogliamo togliere il posto a nessuno: correremo quando potremo correre". "L’auspicio – conclude Pacella – è quello di portare sul poggio a Casole 400 pievescolini a vedere il Palio. Pievescola c’è la volontà è quella di creare aggregazione, ma non solo anche attaccamento alla nostra terra a quello che siamo. Vedo molto fermento e sentimento di appartenenza. L’impegno sarà massimo".

Lodovico Andreucci