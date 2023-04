Novantenne condannato per tentato omicidio esce dal carcere

Ha lasciato il carcere a quasi 90 anni – li compirà il 13 settembre prossimo – Luciano Catastini, il pensionato in cella perché deve scontare 9 anni e mezzo per il tentato omicidio del vicino di casa a San Gimignano nel 2020, al Bagolaro. La sentenza era stata confermata in Cassazione nel febbraio scorso.

L’anziano, come noto, negli ultimi anni era salito alla ribalta della cronaca per vari episodi violenti dopo essere uscito da Ranza, penitenziario in cui ha scontato l’ultima parte della pena per un omicidio (sempre di un vicino) nel Pisano. In pieno lockdown, infatti, aveva fatto fuoco contro l’uomo che viveva nell’appartamento accanto al suo che si è salvato ma si trova in una struttura in condizioni di grave disabilità. Una testimonianza choc, quella di Catastini, nell’ottobre 2020 al processo: "Quando ha offeso mia madre non ci ho visto più: sono andato a prendere la pistola e gli ho sparato a distanza ravvicinata, come da qui a lì", aveva raccontato tra l’altro al giudice. E nel maggio scorso era stato condannato a un anno e 4 mesi per stalking, evasione dai domiciliari e violazione della legge sulle armi avendo aggredito un vicino, a Colle, con un cacciavite.

Catastini, che sta scontando la pena, era stato trasferito al centro clinico del carcere di Pisa ’Don Bosco’ per motivi di salute. L’avvocato Francesca Vegni, incaricata dall’amministratore di sostegno Valentina Romagnoli, ha presentato al magistrato di sorveglianza di Pisa richiesta di concessione della detenzione provvisoria in una Rsa in attesa dell’udienza di conferma. Le condizioni del 90enne, che non si muove più senza la carrozzina, non sono compatibili con il carcere. E’ stato trasferito in una residenza che si trova in una provincia vicina a quella di Siena.

La.Valde.