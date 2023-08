Novant’anni di Giostra del Saracino Sarteano si prepara alla sua festa

Un’estate di festa quella che sta vivendo Sarteano, paese che celebra i 90 anni delle cinque contrade, realtà vitali per il paese, e si prepara allo ’sprint’ per la Giostra del Saracino che torna puntuale ogni 15 agosto con i suoi riti e la passione contagiosa dei contradaioli. Si entrerà nel vivo della manifestazione da venerdì 11 quando in piazza Bargagli, alle 21, andrà in scena la Tratta dei Bossoli, ovvero la cerimonia di estrazione dell’ordine di partenza delle cinque contrade che si sfideranno per Ferragosto.

La serata vedrà anche uno spettacolo medievale di luci, suoni, fuoco e colori ed è particolarmente attesa anche perché sarà svelato il palio che impreziosirà la bacheca della contrada vincitrice. Lunedì 14, vigilia della Giostra, è il giorno della Provaccia con i cinque giostratori (i nomi dovrebbero essere quelli di Giacomo Perugini per Ss. Trinità; Tony Bartoli per San Martino; Nicolas Faenzi per Sant’Andrea; Michele Cappelletti per San Bartolomeo e Claudio Rossi per San Lorenzo) che ’assaggeranno’ il tufo e prenderanno confidenza con il clima sempre appassionato che si respira a Sarteano.

La sera, il paese sarà animato dalle cene delle contrade e con un centro storico colorato e pieno di entusiasmo. Martedì 15, giorno della Giostra del Saracino, a partire dalle 15 il corteo storico della Giostra sfilerà per le vie del paese.

A seguire il saggio di abilità degli sbandieratori di ciascuna contrada accompagnati dai tamburini, la consegna dei premi per i migliori sbandieratori, tamburini e corteggio, la benedizione dei giostratori e dei cavalli, la lettura del bando che culminerà nella celebre frase "... e senza porre più mora alcuna si dia cominciamento alla Giostra!".

A quel punto tutto sarà pronto, in piazza Bargagli, per la sfida. I giostratori saranno al centro delle attenzioni mentre lanciati al galoppo verso il buratto cercheranno di infilzare l’anello e regalare emozioni al pubblico radunato nel cuore di Sarteano.

Un’edizione come sempre sentitissima ma che rimanderà anche alle radici della Giostra, a quel 1933 quando ripartì l’antica manifestazione medievale, su iniziativa dell’allora commissario prefettizio Guidone Bargagli Petrucci. Tra le iniziative collaterali, la mostra fotografica ’Andar per secoli...’.

L.S.