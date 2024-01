Nottola sul lettino delle visite. Bezzini: "Lotteremo con le unghie per mantenere tutti i servizi"

Ancora una volta a finire sul lettino delle visite è stato l’ospedale di Nottola. Ma, al termine degli esami, il referto è decisamente più incoraggiante di quanto si potesse pensare ma soprattutto di quanto si avverta al di fuori della struttura. A sottoporre alla propria valutazione il presidio della Valdichiana Senese sono stati, in un’intensa mattinata di incontri e confronti, l’assessore regionale al diritto alla salute Simone Bezzini, il direttore generale della Asl Toscana Sud Est Antonio D’Urso (accompagnato da altri dirigenti dell’azienda), e alcuni dei Sindaci della Zona distretto Amiata Senese e Val d’Orcia - Valdichiana Senese. Una diagnosi, però, non si fa senza gli specialisti e centrale è stato l’incontro con i professionisti che lavorano nella struttura, cui ha fatto seguito il confronto con gli amministratori locali. "I volumi di attività chirurgica sono complessivamente in crescita – ha detto Bezzini -, al pari di quelli di attività ambulatoriale. Quindi Nottola non è solo un ospedale che garantisce servizi ordinari ma che sta crescendo. Questi sono punti di forza, connotati da qualità e quantità di prestazioni offerte ai cittadini; la difficoltà si concentra nella carenza di personale medico". Come ha detto il dg D’Urso, "dal 2019 ad oggi il numero degli operatori (infermieri, oss, personale di assistenza) è cresciuto di una sessantina di unità mentre i dirigenti medici sono diminuiti di quattro o cinque unità, non equamente distribuite ma concentrate in alcune discipline che naturalmente soffrono questa mancanza di professionisti come la medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, l’ortopedia, la nefrologia e dialisi". A rendere più comprensibile questo saldo negativo ci sono gli incrementi di medici in altri reparti come la cardiologia o la chirurgia generale. "L’azienda ha presentato la sua strategia e insieme faremo delle sperimentazioni per attrarre professionisti", ha annunciato Bezzini; "pensiamo anche ad azioni innovative per invogliare il personale medico che al momento ci manca - ha aggiunto D’Urso (la pubblicazione dell’ultimo bando è di ieri, ndr) -, di certo l’Asl Toscana Sud Est la sua cura dimagrante l’ha già fatta, tutti i medici che troviamo li assumiamo". Anche sulle liste d’attesa, i dati sono rassicuranti: "L’Asl ci dice che oltre il 70% delle visite specialistiche viene garantito nei tempi previsti dall’ordinamento toscano, che sono più sfidanti di quelli nazionali" afferma Bezzini; "per la diagnostica si va oltre l’80%, ma la nostra attenzione è sempre con concentrata su quella minoranza, stiamo lavorando ad un nuovo piano, sfruttando un’opportunità offerta dalla legge di stabilità. Lotteremo con le unghie e con i denti – ha concluso l’assessore regionale alla sanità – per preservare tutti i servizi presenti a Nottola: nessun servizio sarà ridimensionato, nessuno sarà chiuso".

Diego Mancuso