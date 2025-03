"Nottola può diventare un punto di riferimento per Umbria e Lazio"

L’ospedale di Nottola ha enormi potenzialità grazie anche alla professionalità del personale sanitario che vi lavora per la sua collocazione geografica potrebbe diventare un centro di riferimento anche per parte dell’Umbria e dell’Alto Lazio ma la Regione Toscana non ha mai percorso questa strada proponendo, per esempio, dei protocolli d’intesa con le altre Regioni", sottolinea il vice coordiantore regionale di Fratelli d’Italia Diego Petrucci, ieri in vista al nosocomio della Valdichiana insieme al consigliere comunale di Sinalunga Mattia Savelli.

"Eppure già adesso numerosi residenti nelle Regioni Umbria e Lazio usufruiscono dei servizi erogati nella struttura. Con tale prospettiva – recita una nota – si aumenterebbe il bacino di utenza e Nottola potrebbe avere una diversa e più elevata classificazione con tutta una serie di conseguenze positive.

Durante la visita, afferma ancora la nota, "sono emerse in maniera inequivocabile le gravi problematiche legate all’inefficiente gestione sanitaria di Giani e dell’assessore Bezzini. Anche qui abbiamo trovato pazienti in barella nei corridoi del pronto soccorso ed abbiamo constatato l’assenza di un servizio di vigilanza che è fondamentale per scongiurare aggressioni ai danni del personale e dei pazienti. Nell’ospedale sono presenti diversi servizi sanitari in un unico luogo: l’ospedale tradizionale, l’hospice, il distretto e l’ospedale di comunità. Una configurazione che, se ben gestita, potrebbe davvero favorire l’accesso alle cure e migliorare l’assistenza ai pazienti".

Quindi l’annuncio: "Se il centrodestra vincerà le elezioni, già adesso ci prendiamo l’impegno di aprire un tavolo con le Regioni Umbria e Lazio per potenziare l’ospedale di Nottola", afferma il consigliere regionale di Fratelli d’Italia e vicecoordinatore regionale del aprtito di Giorgia Meloni, Diego Petrucci, all’indomani della sua visita all’ospedale di Nottola insieme, come detto, al consigliere comunale di Sinalunga Savelli.