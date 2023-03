Nottola, missione quasi compiuta Ampliamento pronto soccorso Termina la seconda fase dei lavori

di Massimo Cherubini

Il pronto soccorso dell’ospedale di Nottola si dota di un importante ampliamento e miglioramento: la camera calda e il miglioramento dell’area accoglienza per i familiari. Ieri mattina c’è stata la presentazione della conclusione della seconda fase di questo importante intervento. Un ampliamento invasivo, che, per essere realizzato, ha interessato anche ambienti destinati ad altri servizi riducendone (come quello della risonanza magnetica) la funzionalità. Un disagio inevitabile per realizzare un intervento importante per questo pronto soccorso. Erano presenti, per inaugurare la conclusione di questa fase dei lavori l’assessore regionale alla Salute Simone Bezzini, il vicepresidente del Consiglio regionale Stefano Scaramelli, il presidente della Società della salute, Michele Angiolini. Con il direttore generale dell’Asl Toscana sud est, Antonio D’Urso anche Simona Dei, direttore sanitario e Antonella Valeri, direttore amministrativo. Presente anche il cardinale Augusto Paolo Lojudice, vescovo di Chiusi Montepulciano e Pienza.

Dopo il completamento degli interventi - i più consistenti- della fase due, restano da realizzare quelli previsti nella fase tre e quattro. Un milione di euro il costo di questi interventi che, ad ultimazione avvenuta, renderanno di estrema efficienza la struttura emergenziale. L’assessore Bezzini ha espresso soddisfazione "per un importante intervento di riqualificazione di una struttura che ha un ruolo fondamentale per il territorio della Valdichiana Senese". Bezzini ha, quindi ringraziato tutto il personale per l’impegno profuso per ridurre al minimo, durante i lavori, i disagi. E anche il direttore generale ha ringraziato "chi ogni giorno è stato, ed è, sul campo per gestire questo importante processo di trasformazione per il Pronto soccorso di Nottola, La seconda fase - ha aggiunto D’Urso - era tra l’altro, quella più impegnativa. Ora iniziamo a vedere la luce in fondo al tunnel". Quindi l’intervento del vice presidente del Consiglio regionale, Stefano Scaramelli che ha seguito l’iter del processo da presidente della Commissione sanità e quello di Michele Angiolini, sindaco di Montepulciano e presidente della società della Salute.

"Mi sento di esprimere - ha detto il dottor Luciano Francesconi direttore del pronto soccorso - tre sentimenti: soddisfazione per la realizzazione della nuova camera calda e della sala di attesa che miglioreranno l’accoglienza per i pazienti e i loro familiari; preoccupazione per i lavori della fase tre e quattro che ci obbligheranno a riorganizzare i processi; ringraziamento a tutti coloro che, a vario titolo hanno contribuito".