"Notti dell'Archeologia 2023 a Siena, ecco come prenotare"

Notti dell’Archeologia 2023 a Siena: istruzioni per l’uso. Per le date del 6 e 27 luglio è necessaria la prenotazione, che può essere fatta lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13 al numero 0577534531 o scrivendo ad [email protected] Per chi volesse approfittare delle visite guidate ma alla luce del sole martedì 18 luglio alle 17 sarà possibile essere accompagnati al Museo gratuitamente. Prenotazione obbligatoria al 0577534507 o 0577292106, lunedì - venerdì 913 o scrivere a [email protected]