Notte di furti sull’Amiata. Prima della rapina al bar svaligiati un locale e una casa

Nella notte della rapina a mano armata al bar ’La Casetta’ ad Abbadia San Salvatore, sono stati consumati altri tre furti. Uno in un ristorante che si trova nella parte alta dl paese, uno in un appartamento e il terzo in un garage. I carabinieri, da ieri impegnati nella caccia al rapinatore, che è culminata con la cattura del bandito, non forniscono ulteriori notizie. Sembra, ma il condizionale è d’obbligo, che il sospettato della rapina sia stato "pizzicato" a rubare nel guardaroba del ristorante ’Sasso del locco’. Ovviamente prima di presentarsi al Bar Casetta con la pistola in pugno.

E il furto in una casa e quello nel garage? Gli uomini dell’Arma stanno lavorando con grande impegno e le notizie le rendono note quando sono certe. Aggiungiamo che un altro furto, certo, è quello della Suzuki rubata ieri mattina a Vivo d’Orcia. E ancora il tentativo di furto di una Jeep, fallito, che sempre il rapinatore avrebbe cercato di mettere a segno in una villetta vicino all’Alvineta.

Il malvivente c’è sceso dopo aver dovuto abbandonare l’Apetto che, sotto i colpi sferrati dalla Panda condotta dalla gestrice del bar, Sara Mannini.

E’ scappato a piedi finendo per raggiungere Vivo d’Orcia. E, nel pomeriggio, mamma Sara e figlia Simona hanno percorso la strada che ha percorso il rapinatore. E hanno trovato parte (manca l’ipad di ultima generazione) della refurtiva contenuta nello zaino della rapinata. Ovviamente tutto è stato posto all’attenzione dei carabinieri visto che sono stati trovati anche altri oggetti che non appartenevano a Sara Mannini.

M.C.