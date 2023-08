Notte di fuoco sull’Amiata Ingenti danni in un podere

di Giuseppe Serafini

Un violento incendio, sulle cui cause stanno indagando i Vigili del fuoco del comando provinciale di Siena, si è sviluppato verso le 19,30 di martedì al Podere la Pinza, nella frazione Casa del Corto. Le fiamme si sono sviluppatesi all’interno di un capannone di circa 300 metri quadrati dove erano stipate numerose rotoballe di fieno e altri cereali. Una mietitrebbia è andata completamente distrutta come altri utensili. Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del fuoco di Piancastagnaio, Arcidosso, Montalcino e un’autobotte da Siena. Una notte molto difficile per il lavoro dei pompieri anche per la zona dove hanno operato fino a tutto il mattino di ieri, con il caldo opprimente. Il nucleo poderale della Pinza è abitato dalle tre famiglie Cerone, da anni dedite all’agricoltura. L’incendio principale si è propagato all’interno del capannone, ma un’altra scia di fiamme è partita vicino a un altro deposito, senza tuttavia danneggiarlo. Tantissima paura per le tre famiglie. Nella mattinata i pompieri hanno provveduto alla bonifica del capannone la rimozione di elementi di amianto. Le famiglie Cerone, da tantissimi anni a Piancastagnaio, sono conosciutissime e stimate. La notizia ha colpito tutto il paese e la cittadinanza.