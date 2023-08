Note per Artemio Ricordare Franchi in modo sublime

Pino Di Blasio

Un omaggio sublime alla memoria di Artemio Franchi, a quarant’anni dalla sua scomparsa. Un ricordo in musica che ha fatto venire la pelle d’oca al pubblico del Teatro dei Rinnovati, oltre ad aver commosso Francesco e Giovanna, i figli del grande dirigente del calcio e capitano della Torre. ’Note per Artemio’ è il brano che Nicola Piovani ha scritto e suonato alla fine del suo concerto dell’Accademia Chigiana, nel giorno del quarantennale della morte, avvenuta il 12 agosto 1983. Una musica struggente, il piano accompagnato dal sax e dal contrabbasso. "Nessun bis è possibile dopo questo omaggio" ha detto Piovani. Per poi sedersi al piano e suonare ancora le sue ’Note per Artemio’.