Non ti piace il regalo?. Ora puoi scambiarlo

Non ti piace il regalo ricevuto? No problem. Da venerdì 29 a domenica 31 dicembre, dalle 10 alle 20 nell’area pedonale di Piazza Berlinguer a Poggibonsi, ci sarà ‘Cambia e scambia il tuo regalo’. Ghiotta occasione per scambiare i regali che non ci sono piaciuti con gli operatori dei mercatini dell’usato. In seno a "La Via Maestra del Natale". Non solo. Il 29, dalle 16 alle 18 in Piazza Nagy, è in programma "Il Natale al tempo del Medioevo", ovvero, giochi medievali del locale Archeodromo. Il 30, alle 16,30 Piazza Nagy, laboratorio giocattoli e musica itinerante con Bandita. Fabrizio Calabrese