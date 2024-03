Non si ferma e sperona la Finanza. Poi scappa in via Vivaldi: arrestato

di Laura Valdesi

SIENA

Non si è fermato neppure sentendo la sirena della guardia di finanza. Anzi è scappato con l’auto, speronando per ben tre volte la pattuglia delle fiamme gialle, in via Baldassarre Peruzzi, fra Porta Ovile e Pispini. Fuggendo quindi a piedi, nella zona di via Vivaldi, finché non è stato arrestato dalle fiamme gialle. Un episodio che ha destato scalpore nel quartiere, anche per il dispiegamento di forze accorso, martedì prima di cena. Sul posto anche i carabinieri, la polizia municipale per i rilievi dell’incidente ed un’ambulanza perché il senese, di media età, era agitatissimo. In stato confusionale. Ieri pomeriggio si è svolta la direttissima davanti al giudice Simone Spina. L’uomo, che è difeso dall’avvocato Fausto Rugini, nel corso dell’udienza ha anche chiesto scusa ai finanzieri per il suo comportamento. L’arresto è stato convalidato, disposti i domiciliari.

Tutto inizia in via Baldassarre Peruzzi. L’uomo è a volante, procede in modo non proprio lineare. Una pattuglia della Finanza segnala la sua presenza, prova ad affiancarlo. Niente da fare. Anzi, si blocca all’improvviso per farsi tamponare. Vengono messe le sirene spiegate ma il conducente, imperterrito, più volte sperona la pattuglia che lo aveva affiancato per bloccarlo, dandosi alla fuga. Alla fine scende dall’auto in via Vivaldi. Si allontana, i finanzieri cercano di calmare l’uomo che sembra incontrollabile. Agitatissimo. Servono almeno quaranta minuti prima che questa incredibile sequenza si concluda con l’arresto dell’uomo che viene portato anche alle Scotte per accertamenti. Le accuse? Violenza e minaccia a pubblico ufficiale, lesioni ai finanzieri e danneggiamento dell’auto delle fiamme gialle. Si è scoperto poi che l’uomo guidava senza avere la patente e che la macchina non aveva alcuna copertura assicurativa. Per fortuna non si sono verificati incidenti. Il processo si celebrerà martedì.