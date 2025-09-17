"Non serve costruire aule gli studenti sono in calo"

"Cara Presidente (della Provincia Angense Carletti, ndr), il nuovo anno scolastico è cominciato con 2.800 alunni in meno di quelli che nel 2020 occupavano i banchi delle scuole in provincia di Siena. Ma il peggio deve ancora arrivare". E’ la lunga lettera scritta da Enzo Martinelli (direttore generale del Miur a risposo) già provveditore agli studi di Siena, Bologna, Milano. "I bambini che frequentano la scuola materna ed elementare sono 12.089, mentre i ragazzi della media e superiore sono 19.088. Nei prossimi otto anni la popolazione scolastica diminuirà di 7.000 unità (circa 1.250 alunni ogni anno). Siccome la media di studenti per classe è di 20 unità, finora negli edifici scolastici sono rimaste già vuote circa 140 aule. Con la riduzione di alunni rimarranno deserte ulteriori 350 aule. Al termine del ciclo temporale riferito (dal 2020 al 2033) il sistema formativo avrà perso 10.000 alunni, 500 classi, oltre 1.000 posti di lavoro e svuotato quasi 500 aule. Ebbene, a fronte di questo scenario Lei, signor Presidente, nel messaggio pubblicato su un’intera pagina de La Nazione il 31 agosto, ha scritto di voler “costruire nuove aule nell’edificio che ha ospitato a Siena la caserma dei vigili del fuoco da destinare all’indirizzo di biotecnologie del Monna Agnese”. Ha anche riferito che altre aule sono in corso di costruzione a San Giovanni d’Asso e che insieme ai suoi collaboratori riflette per costruire l’Istituto Valdichiana col “recupero dell’ex fornace di Chiusi”. Infine ha scritto che l’ala del liceo Galilei a Siena è chiusa da anni e per la sistemazione occorrono ingenti risorse”. In quel liceo funziona il corso specializzato “motorio sportivo” ma l’edificio è privo di palestra! Aderendo al suo invito “guardiamo al futuro”, La consiglierei di considerare i numeri sopra riportati. Costruire oggi nuove aule per gli istituti superiori significa sprecare denaro pubblico. Se ha risorse le impieghi nel liceo Galilei che attende interventi mai realizzati. Siccome a Siena gli studenti universitari chiedono posti letto che in atto negli studentati sotto la Torre del Mangia sono meno di quelli funzionanti nell’anno accademico 2017/2018, nell’ex caserma dei vigili del fuoco costruisca, insieme alle altre istituzioni, alloggi per gli studenti universitari!".