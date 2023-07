"Non ci meritavamo quelle squalifiche"

L’attesa lasciava presagire che la sorte aveva strizzato ancora l’occhio alla Civetta. Le chiarine alle 19.02 hanno annunciato l’inizio delle operazioni ma, oltre dieci minuti dopo, ancora non si erano aperte le trifore. Infatti si sono spalancate al piano superiore dove è spuntata la bandiera della Civetta. Che ha scontato subito, con due uscite, il debito con la giustizia paliesca.

In un mese e mezzo capitano Roberto Papei annullati due Palii di squalifica.

"Sai, il Palio purtroppo è una bestiaccia, non c’è giustizia. Però probabilmente non ci meritavamo quello che c’era accaduto. Si è avuta una bella botta di fortuna".

Molto soddisfatto, dunque.

"Sono strafelice. Forse a maggio ero un pochino più convinto, stavolta meno. Però sono contentissimo per la mia Contrada, per il mio popolo che possa passare adesso l’inverno bene. Si rifaccia quadrato e si ricompatti la Civetta, in modo da essere pronti per il Palio".

Chi ha estratto

il Castellare?

"La Lupa. La Tartuca si è tirata su da sé, il Drago ha estratto la Chiocciola, il Leocorno ha preso la Giraffa".

Dopo la doppia uscita, Papei si metterà a lavoro per costruire le Carriere 2024.

"Avevamo già iniziato a fare qualcosa. Aspettando di poter correre abbiamo avviato una strategia. Ora c’è da ricorrere il Palio per cui è tutto un altro capitolo. Si chiude il 2023 e s’inizia il 2024 in cui faremo trovare pronta la Civetta per l’appuntamento che l’attende".

Si aspettava un ritorno da capitano così fortunato?

"Mi sono sempre un pochino buttato la croce addosso, ma se ci penso ho esordito come capitano e mi è toccato il primo cavallo, sono andato a prendere il cavallo e ho portato quello vittorioso. Forse non ero uscito a sorte nel periodo in cui ero capitano ma dopo ho avuto questa gioia. Non voglio dire altro, sono molto contento".

Laura Valdesi