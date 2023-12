Non c’è pace sul Biotecnopolo. Le minoranze: "Chiarezza". Il sindaco: "Comune al lavoro"

Nessun accordo sul Biotecnopolo: è fallito in Consiglio comunale il tentativo di produrre un documento unitario su quella che viene considerata all’unanimità un’opportunità unica per lo sviluppo del territorio. A scatenare il dibattito, la mozione firmata da Pd, Progetto Siena, Polis, Per Siena, Siena sostenibile e dai civici Fabio Pacciani e Massimo Castagnini. Nell’atto si impegnava il sindaco Nicoletta Fabio a "farsi parte attiva presso la Fondazione Biotecnopolo e i ministeri fondatori per garantire volontà e risorse e accelerare gli iter burocratici per l’attuazione a Siena sia del Biotecnopolo sia del Centro nazionale antipandemico", nonché a "informarsi sul piano industriale" relativo ai due progetti. Il gruppo ’Le Biccherne’, attraverso il consigliere Leonardo Pucci e la capogruppo Silvia Armini, ha difeso la necessità di modificare lo statuto: "Un esempio di anomalia è quella rappresentata da un direttore scientifico che assomma su di sé funzioni di governance – è stato rimarcato –, senza però sedere nel Cda e quindi senza essere responsabile". E poi: "Un’altra problematica è che nella Fondazione è presente Tls, che dovrebbe risultare socio fondatore con i quattro ministeri. Tale organismo sembra che si trovi in una situazione finanziaria precaria che, se confermata, oltre a mettere a rischio la propria sopravvivenza, rischierebbe di rappresentare un impedimento al Biotecnopolo stesso".

Gianluca Marzucchi, Polis, ha rimarcato: "Il finanziamento, davvero copioso, per l’Hub antipandemico e per il Biotecnopolo non è mai giunto, nonostante le prime risorse fossero liquidabili sin dal 2022. Un ritardo che ha rallentato l’intero progetto". Vanni Griccoli, Per Siena, è stato chiaro: "Il Biotecnopolo non dovrà essere una cattedrale nel deserto. Il Consiglio comunale e il sindaco hanno il dovere di lavorare in una logica di sistema per accrescere la ricchezza complessiva del territorio, che non può essere a vantaggio di singole parti o persone. Al sindaco chiediamo di fare alcune verifiche soprattutto per la Gsk, dialogando con la proprietà per concordare possibili sviluppi". Lorenza Bondi, Forza Italia, ha ricordato le "evidenti lacune dello statuto del Biotecnopolo", affermando: "L’attuale stallo deriva dalla necessità di rivedere più cose. Non c’è nessuno stato di allerta, come dimostrato dalle poche persone che hanno partecipato alla manifestazione del Pd sul tema". "Serviva un Consiglio straordinario per avere certezze", la replica di Adriano Tortoioli (Progetto Siena), mentre Pierluigi De Angelis (FdI) ha rassicurato: "Il 20 novembre si è chiusa la procedura rivolta agli istituti di credito per la gestione dei fondi su un conto corrente della Fondazione Biotecnopolo. Non c’è immobilismo".

Categorico Alessandro Masi, Pd: "Mi aspettavo un dibattito politico e, invece, ci siamo avventurati nei tecnicismi dello statuto, quando il ministero della Salute ha già dato gli indirizzi anche per gli altri ministeri soci. E intanto passano il tempo e le opportunità: le rassicurazioni governative non bastano più". Sulla stessa linea la capogruppo Dem Giulia Mazzarelli e il civico Fabio Pacciani. Nel finale, sollecitato da Gabriella Piccinni (Pd), è intervenuto il sindaco Nicoletta Fabio: "Intrattengo continue interlocuzioni con i vari ministeri coinvolti nel progetto. Ieri ho ricevuto varie rassicurazioni riguardo alle modifiche statuarie. Nel frattempo il Comune, da subito parte attiva, si è dichiarato disponibile a entrare nel Biotecnopolo con modalità che possono essere di carattere monetario e non solo. Stiamo lavorando per dare risposte ancora più concrete".