"Non c’è neve. Stagione di sci a due velocità"

Asea (Associazione per lo Sviluppo Economico dell’Amiata) lancia l’allarme per la mancanza di neve in montagna: "Anche se non sembra, siamo in inverno. Ma possiamo sicuramente partire da una constatazione, non polemica, ma oggettiva: la situazione della stazione sciistica Amiata da anni ormai versa in uno stato di emergenza. I cambiamenti climatici sono evidenti e gli inverni senza neve sono sempre più frequenti – si sottolinea –. Questo era stato ben previsto dagli amministratori, che infatti, dal 2012 in poi hanno investito oltre 3 milioni di euro sugli impianti di accumulo idrico e innevamento artificiale. Tema molto spinoso tanto è vero che la montagna ha due facce. Una bianca come la neve a quota 1300 mt, con un campo scuola aperto, e una verde come l’erba a quota 1700 mt, dove non un fiocco di neve è caduto o è stato prodotto con l’innevamento programmato". E ancora: "Sul Monte Amiata vi sono tre stazioni di pompaggio, che possono riversare attraverso i cannoni circa 400 metri cubi all’ora di acqua per produrre neve artificiale. Ma solo una stazione di pompaggio è attualmente utilizzabile, a seguito della decisione dell’Unione dei Comuni Amiata Val d’Orcia di disalimentare le altre due".

Asea continua: "Le temperature basse dei giorni scorsi hanno permesso di aprire il campo scuola Macinaie, senza un fiocco di neve naturale e domenica scorsa è stata la prima domenica di sci per numerosi bambini". Di qui le conclusioni: "Nel versante grossetano si può sciare mentre in Vetta, nel versante senese, questo non è possibile. Un brutto segnale anche per gli investimenti pubblici del passato che ora giacciono fermi senza produrre un fiocco di neve e un euro di valore per l’economia turistica del territorio".