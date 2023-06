Nominato il cda Hémery: "Stop emergenza"

Nominato il consiglio di amministrazione della Pinacoteca nazionale di Siena, che si riunirà per la prima volta il 4 luglio. Visto che l’attesa è stata più lunga del previsto, non è stato perso altro tempo ed è già fissata la data del primo incontro, per l’organismo fresco di nomina ministeriale. Insieme al direttore Axel Hémery, il ministro della cultura Gennaro Sangiuliano, che proprio il mese scorso in occasione della sua visita alla Pinacoteca aveva promesso di provvedere alla nomina del Cda in tempi rapidi, ha chiamato a ricoprire l’incarico Enrico Basile, Nicoletta Gandolfi, Gianluca Calzolari e Patrizia Marzano. Di questi nomi solo quello di Basile era già conosciuto a Siena, perché in passato ha fatto parte del coordinamento locale di Fratelli d’Italia. La designazione durerà cinque anni e potrà essere rinnovata una sola volta. Soddisfatto il direttore Hémery: "Semplicemente adesso passeremo da una gestione di emergenza, in cui potevamo solo pagare le utenze le cose indispensabili, a una gestione normale di bilancio. Adesso potremo completare alcuni passaggi burocratici come l’approvazione dello statuto e altri adempimenti di questo tipo. Non conosco ancora i componenti del consiglio di amministrazione, con i quali per il momento ho avuto solo un primo contatto, ma ci sentiremo presto in vista della riunione già fissata per il 4 luglio". Un altro passaggio importante, quindi, per completare il percorso che ha resto la Pinacoteca nazionale di Siena un ente autonomo. Il consiglio di amministrazione si aggiunge a questo punto al collegio dei sindaci revisori, che incontrerà presto. Resto così un ultimo tassello. "Adesso manca soltanto il comitato scientifico – afferma il direttore Hémery – ma arriverà tra pochissimo. A quel punto l’organigramma della Pinacoteca sarà completo". E completata è anche l’opera di restauro delle facciate di Palazzo Chigi alla Postierla e della stessa Pinacoteca, la cui presentazione è prossima.

Riccardo Bruni