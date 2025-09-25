’Noi moderati’ in tour. Focus sull’agricoltura

Agricoltura, valorizzazione dei prodotti tipici, rilancio del territorio rurale. Questi i temi che ‘Noi Moderati’, partito di centrodestra di ispirazione cristiana e forza di Governo, ha messo al centro della giornata a Montepulciano. Il coordinatore provinciale Sergio Falciani ha promosso incontri con imprenditori agricoli, rappresentanti istituzionali e sostenitori in un clima di ascolto e di confronto con chi quotidianamente si confronta con le opportunità offerte da una terra generosa, ma anche con un comparto che vive in uno stato di allarme. In questo senso, un contributo ‘tecnico’ lo ha offerto il parlamentare Saverio Romano, già ministro dell’Agricoltura nel 2011, nel quarto Governo Berlusconi, che ha definito questo ambito produttivo "spina dorsale del Paese, non settore secondario. Chi lavora la terra – ha detto – deve essere messo in condizione di farlo con dignità, senza ostacoli inutili. Servono uno Stato e una Regione che siano facilitatori. Le eccellenze come quelle della Valdichiana devono essere tutelate e promosse. L’accesso ai fondi, ai bandi regionali e la burocrazia non possono continuare ad essere un freno".

Hanno partecipato anche il senatore Luca Briziarelli, l’attuale consigliere regionale Marco Casucci, candidato alle prossime elezioni al pari di Maria Teresa Baldini e di Gian Maria Rossi, Evelise Di Donato, Pierluigi Bacconi e Samuele Secci, tutti nelle liste di ‘Noi Moderati’. Tra i rappresentanti delle categorie produttive, Pietro Rampi, presidente del Consorzio dell’Aglione e del Pomodoro della Valdichiana, ha indicato tra le priorità la difesa dell’identità agricola come leva di sviluppo a cui però occorre affiancare "un aiuto concreto della Regione per permettere alle imprese agricole di andare avanti". Senza lo snellimento della burocrazia, ha denunciato Rampi, "si rischia il collasso del sistema produttivo locale". Nel concludere l’iniziativa, Falciani ha detto: "Noi vogliamo una Toscana che non lasci indietro nessuno. Il 2025 può essere l’anno del cambiamento".

Diego Mancuso