Nobile, tutti i numeri della crescita. In 30 anni produzione raddoppiata

Se il mondo del vino, a livello globale, ha davanti a sé sfide importanti e delicate, a iniziare dai cambiamenti climatici fino a quello dei consumi, soprattutto dei giovani, sempre più attratti da altri prodotti, la storia e il blasone, insieme ovviamente al valore del territorio, potranno rilevarsi dei fattori fondamentali per essere competitivi anche in futuro. Storia che è nel dna del Vino Nobile di Montepulciano, prima Docg d’Italia e motore trainante per l’economia di uno dei centri più importanti del senese.

Non a caso il legame tra vino e territorio, anche in termini di occupazione, nel corso degli anni è stato sinonimo di crescita. A fotografare e a riassumere lo scenario sono alcuni numeri analizzati dal Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano con i propri soci. L’evoluzione parte dalla produzione, passata dalle 3,4 milioni di bottiglie di Vino Nobile e le 156.400 di Rosso di Montepulciano del 1994 alle 6,9 milioni di Nobile (+98,8%) e le 2,6 milioni di Rosso (+1562%) del 2023. Più bottiglie significano anche più produttori, trent’anni fa il Consorzio aveva 44 soci, oggi ne conta 81.

Un panorama di realtà produttive ovviamente variegato, c’è chi infatti ha 80 dipendenti e chi supera i 60 ma anche cantine a conduzione familiare: la dimensione media a Montepulciano, oggi, è di 15 dipendenti. Una crescita, spiegano dal Consorzio, dovuta anche agli investimenti fatti. Il 40,9% delle aziende di Nobile ha investito in trent’anni per più di 5 milioni di euro, in primis riguardo alla sostenibilità, ma anche innovazione, accoglienza e promozione. Una visibilità aumentata anche dalla presenza negli eventi di settore, la media adesso è di sette partecipazioni all’anno contro le due degli inizi. E poi c’è il boom turistico di Montepulciano che ha dato una mano trovando comunque nel vino un ottimo alleato. Si potrebbe leggere così, infatti, il dato che vede il 34% del vino commercializzato in Italia e, soprattutto, quello della vendita diretta in azienda che nel 2023 ha ormai superato il 30%.

Domani, intanto, ultimo giorno dell’Anteprima in Fortezza, accesso riservato alla stampa, che vedrà il banco d’assaggio delle nuove annate, la presentazione della vendemmia 2023 a cura del Master of Wine Andrea Lonardi e l’assegnazione del rating all’annata 2021. Attesa per l’arrivo dell’imprenditore Brunello Cucinelli che riceverà il premio ’GrifoNobile 2024’ e che con il presidente di Assoenologi, Riccardo Cotarella, sarà intervistato dalla giornalista del Tg1, Anna Scafuri.