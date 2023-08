Nobile e Orcia clima di fiducia "Vendemmia, la qualità sarà alta"

Se agosto è il mese delle vacanze, settembre sarà quello della ripartenza. Delle fabbriche, delle scuole ma anche dell’inizio di uno dei momenti più importanti del nostro territorio, quello della vendemmia. Un settore, quello del vino, che in Valdichiana e Valdorcia è fondamentale per l’economia e che garantisce tanti posti di lavoro. Ma che vendemmia sarà? La preoccupazione c’è. La peronospora, malattia che colpisce la vite, è stata un brutto colpo a livello produttivo anche se, e questo va sottolineato, gli esperti dicono come non abbia nessun effetto sulla qualità delle uve.

Anche Montepulciano, come tanti, ha sofferto gli effetti della peronospora. Sentendo tra gli addetti ai lavori c’è chi parla di un calo veramente importante, ma il quadro non è uniforme (ad esempio il posizionamento dei vigneti incide, non tutti hanno sofferto allo stesso modo) quindi difficile fare statistiche.

C’è fiducia invece sulla qualità del prodotto. "Per questa vendemmia – spiega Andrea Rossi, presidente del Consorzio del Vino Nobile – al momento a Montepulciano possiamo prevedere una lieve perdita ancora non quantificabile di quantità delle uve, a causa degli attacchi di peronospora che hanno colpito praticamente tutta Italia. Vogliamo tuttavia specificare che si tratta di un fungo che attacca e se ne va, non lascia tracce sulle uve che restano sane. Questo quindi significa che la qualità della vendemmia non è pregiudicata, ma anzi si preannuncia di buon livello: le risorse idriche non sono mancate, la stagione calda è perfetta per la crescita regolare dei grappoli in linea con l’andamento vendemmiale a Montepulciano".

Importante in uno scenario del genere l’intervento dei viticoltori che è stato immediato e agevolato grazie alle 42 centraline meteo sparse su tutto il territorio di Montepulciano. Vino Nobile che, tra l’altro, sarà protagonista nel cuore di Montepulciano con Cantine in Piazza il 18 agosto con numerose etichette in degustazione abbinate ai prodotti tipici.

Passando al vino Orcia, la presidente Giulitta Zamperini spiega che "la primavera e l’inizio dell’estate sono state molte piovose, comunque la Valdorcia è dotata di terreni mediamente drenanti quindi questo dal punto di vista agronomico non è stato un problema. Certo non è stato semplice superare l’emergenza fitosanitaria soprattutto nel biologico, ma i danni sono stati limitati e l’equilibrio vegetativo della pianta è ottimale e infatti i tempi di maturazione previsti sono quelli consueti di una vendemmia classica. In questo momento l’acqua di profondità raccolta con le piogge primaverili sta aiutando molto le piante ad essere rigogliose portandole verso una maturazione ideale".

Luca Stefanucci